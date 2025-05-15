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Итальянского депутата выгнали из парламента за шутку

Члена оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи выпроводили из зала заседаний парламента Италии. Политик пришел в палату депутатов накрывшись простыней как привидение. Об этом сообщило итальянское телевидение.

Депутата удалили с заседания.

Члена оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи выпроводили из зала заседаний парламента Италии. Политик пришел в палату депутатов накрывшись простыней как привидение. Об этом сообщило итальянское телевидение.

«Маджи вошел в зал заседания с простыней на голове, притворяясь привидением. Он направился к трибуне, где находилась премьер-министр страны Джорджи Мелони, выкрикивая упреки в ее адрес из-за референдума по вопросам гражданства и трудового законодательства», — передает РИА Новости со ссылкой на итальянский телеканал.

Уточняется, что Мелани улыбалась, когда депутата выводили из зала. Она снимала происходящее на телефон.

Ранее Мелони заявила, что в Европе устали от украинского конфликта. Она добавила, что необходимо искать выход в ходе урегулирования кризиса.