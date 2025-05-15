Итальянского депутата выгнали из парламента за шутку

«Маджи вошел в зал заседания с простыней на голове, притворяясь привидением. Он направился к трибуне, где находилась премьер-министр страны Джорджи Мелони, выкрикивая упреки в ее адрес из-за референдума по вопросам гражданства и трудового законодательства», — передает РИА Новости со ссылкой на итальянский телеканал.