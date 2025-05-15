Случайный прохожий погиб после стрельбы в Осетии

«В результате стрельбы пострадали три человека. Один из пострадавших — проходивший мимо 24-летний мужчина. Он скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание», — сообщили в telegram-канале. По сообщению очевидцев, к зданию автомойки подъехал автомобиль ВАЗ-2107, из которого выбежал мужчина с винтовкой и начал стрелять. Нападавшему удалось скрыться, на территории города и прилегающих районов введен план «Перехват».