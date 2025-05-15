Россиянке грозит до 20 лет тюрьмы в США за контрабанду лягушачьих эмбрионов

«Ксения Петрова обвиняется в незаконном экспорте биологических образцов, а именно эмбрионов Xenopus laevis, без необходимого разрешения и с нарушением федеральных законов США. Ей грозит до 20 лет тюрьмы», — говорится в сообщении Минюста, передают РИА Новости.