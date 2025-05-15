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Появились подробности нападения на мужчин с автоматами в Северной Осетии

В Сети появились подробности расстрела нескольких мужчин в Северной Осетии. Их в четверг, 15 мая, опубликовали в Telegram-канале Mash.

В Сети появились подробности расстрела нескольких мужчин в Северной Осетии. Их в четверг, 15 мая, опубликовали в Telegram-канале Mash.

По их данным, все произошло около местной автомойки в Ардоне. К ней подъехали несколько неизвестных мужчин, вышли из машины, после чего начали стрелять по троим молодым людям.

24-летний Чермен Д. погиб на месте — он так и не пришел в сознание. Его друг — 35-летний мужчина сейчас в реанимации.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов разыскивают Роберта Тедеева, Суслана Абаева и Аслана Хабсаева.

После стрельбы они поспешили покинуть место преступления, затем сожгли машину, на которой передвигались, уточнили в публикации.

Изначально было известно лишь об одном нападавшем. В регионе ввели план «Перехват», злоумышленников пытаются поймать. Кроме того, усилены проверки на автомобильных трассах и в местах вероятного появления преступников.