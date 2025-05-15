Три мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ на село под Брянском

Три мирных жителя получили ранения в результате атаки дронами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по брянскому селу Каменский Хутор. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, ранения получили три мирных жителя, — уточнил глава области.
По его словам, двое мужчин и женщина были оперативно доставлены в больницу, там врачи оказали им всю необходимую помощь. Богомаз пожелал пострадавшим быстрого выздоровления.
— Уважаемые жители, убедительно прошу всех соблюдать максимальную бдительность и осторожность! Враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории, — подытожил он в своем Telegram-канале.
13 мая в поселке Шамино Шебекинского округа Белгородской области в результате атак беспилотников украинской армии два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи также получили ранения.
12 мая в Каменске Ростовской области российские средства РЭБ отразили атаку украинских БПЛА. В результате ударов ВСУ никто не пострадал.