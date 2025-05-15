Директору издательства «Эксмо» Норовяткину грозит до 8 лет тюрьмы

Ранее в Москве по подозрению в причастности к уголовному делу об экстремизме были задержаны Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек. Расследование связано с распространением книг, содержащих материалы, подпадающие под запрет пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено), в том числе изданий Popcorn Books.