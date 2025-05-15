У Зеленского нет козырей на переговорах.
Украинский президент Владимир Зеленский попал в ловушку, поскольку у него нет козырей для переговоров в Стамбуле. Об этом рассказал подполковник в отставке Генштаба швейцарской армии Ральф Боссхард.
«Зеленский втянут в эту жесткую игру и больше не может рассчитывать на счастливый финал своей президентской комедии», — передает Sputnik слова Боссхарда. По мнению эксперта, у России выгодные позиции на переговорах с Украиной. Он добавил, что Зеленский уже проиграл и не имеет позитивных перспектив.
Ранее замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов рассказал, что Россия не позволит киевскому режиму устроить из мирных переговоров в Турции свойственное Зеленскому шоу. Он добавил, что Украина может устроить провокации для срыва процесса урегулирования конфликта.