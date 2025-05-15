На Западе рассказали, чем грозят Зеленскому переговоры в Стамбуле

«Зеленский втянут в эту жесткую игру и больше не может рассчитывать на счастливый финал своей президентской комедии», — передает Sputnik слова Боссхарда. По мнению эксперта, у России выгодные позиции на переговорах с Украиной. Он добавил, что Зеленский уже проиграл и не имеет позитивных перспектив.