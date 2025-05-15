Российский рынок акций резко упал после объявления состава делегации на переговоры

Индекс Мосбиржи упал почти на 2%
Российский рынок акций начал снижаться после объявления состава российской делегации на предстоящие переговоры с Украиной в Турции. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи, опубликованные на официальном сайте площадки.
Согласно информации, к 23:17 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) снизился на 1,93%, опустившись до отметки 2 878,77 пункта. Ранее в течение торгового дня индекс демонстрировал менее значительное падение — примерно на 0,7%.
Ранее российский фондовый рынок показывал рост после заявления президента Владимира Путина о введении режима перемирия, приуроченного к 80-й годовщине Победы. Тогда индекс Мосбиржи поднимался почти на 1%, что отражало позитивные ожидания участников торгов.