Российский рынок акций резко упал после объявления состава делегации на переговоры

Согласно информации, к 23:17 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) снизился на 1,93%, опустившись до отметки 2 878,77 пункта. Ранее в течение торгового дня индекс демонстрировал менее значительное падение — примерно на 0,7%.