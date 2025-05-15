Учёную из РФ Ксению Петрову арестовали в США по подозрению в контрабанде

«Ксения Петрова, 31 год, гражданка России, была обвинена в уголовном преступлении по одному пункту контрабанды товаров в США. Петрова была взята под стражу иммиграционной службой 16 февраля 2025 года. Ранее сегодня она была арестована по уголовному обвинению за предполагаемую попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов», — говорится в сообщении.