Сотруднику «Эксмо» Норовяткину грозит до восьми лет по делу об экстремизме

Предполагается, что Норовяткин участвовал в распространении запрещённых книг. Его задержали и доставили на допрос для дачи показаний. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Статья предусматривает лишение свободы на срок от четырёх до восьми лет.
Напомним, что ранее силовики изъяли часть материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. По информации компании «Эксмо», основанием для действий силовиков стало постановление, выданное в рамках возбуждённого уголовного дела по пропаганде ЛГБТ*.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.