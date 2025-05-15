Сотруднику «Эксмо» Норовяткину грозит до восьми лет по делу об экстремизме

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении директора по дистрибуции книжного издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации». Топ-менеджер и ещё около 10 человек были задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.