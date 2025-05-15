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Богомаз: в Брянской области из-за атаки БПЛА пострадали трое мирных жителей

ВСУ атаковали дронами-камикадзе населённый пункт Каменский Хутор.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины травмы получили три человека, проинформировал Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области уточнил, что ВСУ атаковали населённый пункт Каменский Хутор, расположенный в Климовском районе. Были использованы дроны-камикадзе.

Ранения получили женщина и двое мужчин, пострадавшие госпитализированы.

«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, ранения получили три мирных жителя. Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал Богомаз в Telegram.

Ранее сообщалось, что в селе Новая Погощь Суземского района Брянской области от удара дрона Вооружённых сил Украины по мирным жителям пострадали четыре человека. Богомаз заявил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по автолавке.