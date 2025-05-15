Российская учёная Петрова задержана в США по подозрению в контрабанде лягушек

По версии следствия, учёная пыталась ввезти в США эмбрионы шпорцевой лягушки без декларирования. В ходе допроса под присягой она заявила, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал. В случае признания вины ей грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов.