«Провал стал позором, когда (президент США — прим. URA.RU) Дональд Трамп лишил Мерца и его европейских коллег своей поддержки», — отмечается в материале Berliner Zeitung. У ФРГ нет тузов в рукаве, чтобы сыграть в покер с Путиным", — пишет Цейзе. Также журналист подчеркивает, что смелые заявления Мерца о возможном начале войны против России не подкреплены реальными возможностями Берлина.