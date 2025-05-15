Ливийские протесты в Триполи переросли в беспорядки с применением оружия

Протестующие в Триполи. Видео © X / Ian Miles Cheong.
Силы, поддерживающие Правительство национального единства (ПНЕ), открыли стрельбу по собравшимся. Об этом информирует агентство Al Marsad. На центральной Зелёной площади уже сконцентрировались многотысячные колонны протестующих. Возмущённые граждане обвиняют кабинет Дбейбы в неспособности предотвратить насилие и гибель представителей служб безопасности.
Согласно сообщениям, участники протестов прорвались в здание, которое принадлежало убитому аль-Кикли, и подожгли несколько бронемашин на территории. Ранее объект контролировала 444-я бригада, действующая в интересах ПНЕ.
Напомним, что вооружённые столкновения охватили столицу Ливии поздним вечером 12 мая. Участие в боях приняли 444-я боевая бригада при поддержке Мисуратской бригады. Позднее стало известно, что был убит глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.