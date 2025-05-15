Ливийские протесты в Триполи переросли в беспорядки с применением оружия

Силы, поддерживающие Правительство национального единства (ПНЕ), открыли стрельбу по собравшимся. Об этом информирует агентство Al Marsad. На центральной Зелёной площади уже сконцентрировались многотысячные колонны протестующих. Возмущённые граждане обвиняют кабинет Дбейбы в неспособности предотвратить насилие и гибель представителей служб безопасности.