ABC: США настаивают на депортации арестованной в США российской ученой

Ксения Петрова была задержана в аэропорту Бостона за попытку вывоза эмбрионов лягушки Xenopus laevis без необходимых разрешений, что, по данным Минюста США, нарушает федеральные законы страны. Ранее ведомство сообщало, что за это россиянке может грозить до 20 лет тюрьмы. Адвокат Петровой подчеркивал, что действия американских иммиграционных агентов соответствовали закону.