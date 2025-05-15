ABC: США настаивают на депортации арестованной в США российской ученой

Ксению Петрову подозревают в контрабанде лягушек.
Представители министерства юстиции США настаивают на депортации в Россию российской ученой Ксении Петровой, арестованной ранее по обвинению в попытке контрабанды биологических материалов. Об этом сообщает телеканал ABC.
На заседании суда прокурор Джеффри Хартман подтвердил, что ведомство требует выдворения Петровой на родину. «Вы просите о ее депортации в Россию, верно?» — задал вопрос окружного судьи гособвинителям. «Да, ваша честь», — ответил, как отмечает ABC, прокурор Хартман.
Ксения Петрова была задержана в аэропорту Бостона за попытку вывоза эмбрионов лягушки Xenopus laevis без необходимых разрешений, что, по данным Минюста США, нарушает федеральные законы страны. Ранее ведомство сообщало, что за это россиянке может грозить до 20 лет тюрьмы. Адвокат Петровой подчеркивал, что действия американских иммиграционных агентов соответствовали закону.