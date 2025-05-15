NBC: Иран готов отказаться от ядерного оружия при условии снятия санкций США

«Иран готов взять на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие и избавиться от запасов высокообогащенного урана, который может быть использован как материал для него. Это произойдет в случае, если США немедленно отменят все экономические санкции в отношении Тегерана», — приводит телеканал слова главного советника верховного лидера исламской республики по политическим вопросам Али Шамхани.