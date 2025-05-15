СК завел уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии

По данным следствия, вечером 14 мая 2025 года на территории одной из автомоек города Ардона неизвестный произвел множественные выстрелы из огнестрельного оружия в сторону трех местных жителей и скрылся на отечественном автомобиле. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, однако один из них скончался, не приходя в сознание, несмотря на оказанную помощь. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры по задержанию подозреваемого.