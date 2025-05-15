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СК завел уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии

В Ардонском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на местных жителей. Об этом заявили в telegram-канале СУ СК России по РСО — Алания.

Стрельба началась возле автомойки.

В Ардонском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на местных жителей. Об этом заявили в telegram-канале СУ СК России по РСО — Алания.

«Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пункту “е” части 2 статьей 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и части 3 статьей 30, пункту “а”, “е” части 2 статьей 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, вечером 14 мая 2025 года на территории одной из автомоек города Ардона неизвестный произвел множественные выстрелы из огнестрельного оружия в сторону трех местных жителей и скрылся на отечественном автомобиле. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, однако один из них скончался, не приходя в сознание, несмотря на оказанную помощь. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры по задержанию подозреваемого.