WSJ: в Гренландии нашли заброшенную военную базу США

«То, что ученые увидели на своих экранах, было не исчезнувшей цивилизацией, а остатками военной базы США, построенной подо льдом во времена Холодной войны. База была частью амбициозного и секретного плана Пентагона по созданию сети мест запуска ядерных ракет подо льдами Арктики известного как проект “Ледяной червь”», — написала американская газета The Wall Street Journal.
По сведениям издания, лагерь Сенчури был частично построен в 1959 году и заброшен в 1967 году, когда выяснилось, что ледяной покров слишком неустойчив для размещения ракетных пусковых установок. Со временем лед продолжал нарастать, и сейчас база скрыта под слоем толщиной не менее 30 метров. Проект предусматривал хранение до 600 баллистических ракет средней дальности, что свидетельствует о масштабах военного присутствия Соединенных Штатов на этой территории более полувека назад.
Как сообщало URA.RU, американский президент Дональд Трамп заявил, что США необходима Гренландия для обеспечения безопасности. Ранее политик уже предлагал значительные финансовые инвестиции для присоединения острова к Соединенным Штатам.