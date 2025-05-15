WSJ: в Гренландии нашли заброшенную военную базу США

По сведениям издания, лагерь Сенчури был частично построен в 1959 году и заброшен в 1967 году, когда выяснилось, что ледяной покров слишком неустойчив для размещения ракетных пусковых установок. Со временем лед продолжал нарастать, и сейчас база скрыта под слоем толщиной не менее 30 метров. Проект предусматривал хранение до 600 баллистических ракет средней дальности, что свидетельствует о масштабах военного присутствия Соединенных Штатов на этой территории более полувека назад.