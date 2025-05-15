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«Крабовый король» Кан подал кассацию на приговор по делу об убийстве

Защита «крабового короля» Олега Кана подала кассационную жалобу в Верховный суд России на приговор по делу об организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко. Об этом свидетельствуют данные суда в Приморском крае.

«Крабовый король» в очередной раз попытался оспорить решение суда.

Защита «крабового короля» Олега Кана подала кассационную жалобу в Верховный суд России на приговор по делу об организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко. Об этом свидетельствуют данные суда в Приморском крае.

«Кассационная жалоба в Верховный Суд Российской Федерации. Жалоба принята к рассмотрению. Направлено в вышестоящую инстанцию 13 мая», — указано в материалах суда, передают РИА Новости.

В марте прошлого года суд обязал несколько рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока и их руководителей выплатить 358,7 миллиарда рублей. В числе ответчиков оказался известный предприниматель Олег Кан. Иск затрагивал интересы 19 физических лиц и 21 компании, пишет RT. Кан объявлен в международный розыск.