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Палатка с шаурмой взорвалась рядом с детским домом в Батайске

Недалеко от детского дома в Батайске Ростовской области взорвалась палатка с шаурмой. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в Telegram-канале Shot.

Недалеко от детского дома в Батайске Ростовской области взорвалась палатка с шаурмой. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в Telegram-канале Shot.

Все произошло в 02:00 по московскому времени. Жители города неожиданно услышали хлопок, который донесся со стороны парка имени Ленина.

Некоторые очевидцы рассказали, что видели зарево от пожара. Кроме того, они отметили, что постройка, в которой готовили и продавали шаурму, находилась на улице Куйбышева.

По предварительным данным, причиной взрыва стали баллоны с газом. В результате произошедшего также сгорели пять строений общепита.

Примерно в 50 метрах от эпицентра взрыва располагается городской центр помощи детям. На данный момент информации о пострадавших в результате случившегося нет.

На месте работают экстренные службы, сообщили в публикации.

7 мая на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри в Якутии также произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали минимум четыре человека.