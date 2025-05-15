Палатка с шаурмой взорвалась рядом с детским домом в Батайске

Недалеко от детского дома в Батайске Ростовской области взорвалась палатка с шаурмой. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в Telegram-канале Shot.
Все произошло в 02:00 по московскому времени. Жители города неожиданно услышали хлопок, который донесся со стороны парка имени Ленина.
Некоторые очевидцы рассказали, что видели зарево от пожара. Кроме того, они отметили, что постройка, в которой готовили и продавали шаурму, находилась на улице Куйбышева.
По предварительным данным, причиной взрыва стали баллоны с газом. В результате произошедшего также сгорели пять строений общепита.
Примерно в 50 метрах от эпицентра взрыва располагается городской центр помощи детям. На данный момент информации о пострадавших в результате случившегося нет.
На месте работают экстренные службы, сообщили в публикации.
7 мая на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри в Якутии также произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали минимум четыре человека.