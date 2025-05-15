Жертвами мошенников за сутки стали 17 жителей Хабаровского края

Жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Ванино потеряли сбережения при попытках спасти деньги на «безопасных счетах» по указанию лжесотрудников банков. Жертвами стали люди в возрасте от 19 до 79 лет, они лишились более двух миллионов рублей.