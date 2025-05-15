Жертвами мошенников за сутки стали 17 жителей Хабаровского края

Сотрудники полиции в Хабаровском крае за сутки возбудили 17 уголовных дел по заявлениям пострадавших от действий мошенников граждан. Помимо привычных схем с предложением заработка на инвестициях и требованиями «спасти деньги на безопасных счетах», преступники похищали деньги под предлогом продажи товаров и доставки готовой еды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В 810 тысяч рублей обошлась хабаровчанке доставка еды. Собеседник по телефону попросил ее продиктовать код из смс, а затем убедил перевести на названный им счет крупную сумму.
Задекларировать доходы и спасти их от преступников убедили мошенники комсомольчанку. Испуганная женщина перевела на чужой счет один миллион 300 тысяч рублей.
Жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Ванино потеряли сбережения при попытках спасти деньги на «безопасных счетах» по указанию лжесотрудников банков. Жертвами стали люди в возрасте от 19 до 79 лет, они лишились более двух миллионов рублей.
Пытаясь заработать на инвестициях, пострадали от действий мошенников двое пенсионеров из Хабаровского края.
Пытаясь купить товары на сайтах частных объявлений, потеряли деньги житель Ванино и хабаровчанка. Мужчина лишился 198 тысяч рублей и остался без двигателя, женщина при продаже мотоциклетного шлема, пройдя по ссылке на доставку товара, лишилась более 17 тысяч рублей.
Общая сумма похищенных денежных средств у доверчивых граждан составила пять миллионов 148 тысяч рублей.