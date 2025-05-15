Водитель на скорости сбил детей в Актау: один ребенок в коме (видео)

«Дети 2013 и 2014 годов рождения, пострадавшие в ДТП, получили черепно-мозговые травмы. Их состояние тяжелое. Сейчас они находятся в реанимации. Врачи проводят осмотр и оказывают необходимую помощь», — сообщили в ведомстве.