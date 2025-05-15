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Водитель на скорости сбил детей в Актау: один ребенок в коме (видео)

В Актау в среду, 14 мая, случилось серьезное ДТП — двух подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сбило авто, передает Lada.kz.

Источник: lada.kz

Как сообщили изданию в полиции, ДТП произошло на участке дороги между микрорайонами Шығыс-2 и Шығыс-3.

«Пострадавших доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Дело находится на контроле у руководства департамента полиции», — сообщили в полиции региона.

В управлении здравоохранения сообщили, что один из пострадавших находится в коме.

«Дети 2013 и 2014 годов рождения, пострадавшие в ДТП, получили черепно-мозговые травмы. Их состояние тяжелое. Сейчас они находятся в реанимации. Врачи проводят осмотр и оказывают необходимую помощь», — сообщили в ведомстве.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.