Водитель на скорости сбил детей в Актау: один ребенок в коме (видео)

Как сообщили изданию в полиции, ДТП произошло на участке дороги между микрорайонами Шығыс-2 и Шығыс-3.
«Пострадавших доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Дело находится на контроле у руководства департамента полиции», — сообщили в полиции региона.
В управлении здравоохранения сообщили, что один из пострадавших находится в коме.
«Дети 2013 и 2014 годов рождения, пострадавшие в ДТП, получили черепно-мозговые травмы. Их состояние тяжелое. Сейчас они находятся в реанимации. Врачи проводят осмотр и оказывают необходимую помощь», — сообщили в ведомстве.
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