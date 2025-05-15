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Топ-менеджеры РАО «ЭС Востока» и ДЭК получили от 7 до 7,5 лет

С фигурантов также взыщут в пользу ДЭК 420 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд после повторного разбирательства вынес обвинительный приговор в отношении двух бывших топ-менеджеров российского энергетического холдинга «Энергетические системы Востока» Нины Запрягаевой и Алексея Яковлева, а также бывшего заместителя гендиректора по правовому и корпоративному управлению Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) Александра Ефремова по делу о растрате 421 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил: признать Ефремова Александра Сергеевича виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет со штрафом в размере 700 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и хозяйственно-административных функций, сроком на три года», — объявила судья.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также в отношении Ефремова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв под стражу в зале суда.

Яковлева также признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев со штрафом в размере 800 тыс. рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций. Как подтвердила ТАСС адвокат Яковлева Маргарита Куделинская, ее подзащитный незадолго до приговора суда покончил с собой.

Запрягаеву суд также признал виновной. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей и запретом заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и хозяйственно-административных функций, на три года. Кроме того, виновную объявили в международный розыск. Мера пресечения осталась без изменений.

Также суд постановил взыскать солидарно с трех фигурантов в пользу ДЭК 420 млн рублей, полностью удовлетворив требования истца.

Первое разбирательство

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока оправдал Запрягаеву и Яковлева по предъявленному обвинению в связи с непричастностью. Ефремов был признан виновным и приговорен по одному эпизоду к лишению свободы сроком на четыре года, но освобожден от назначенного наказания за истечением сроков давности. По другим эпизодам он был оправдан. Кроме того, частично был удовлетворен гражданский иск ПАО «ДЭК» и взыскано с подсудимых 96,9 млн рублей.

Приговор первой инстанции был обжалован стороной обвинения, представителем потерпевшей стороны, осужденным Ефремовым, его защитником и заинтересованными лицами. Приморский краевой суд вернул дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции.

По версии следствия, с 2012 по 2016 год при подстрекательстве Яковлева и Запрягаевой и пособничестве Ефремова бывшими руководителями ПАО «ДЭК» Виктором Милушем и Ириной Тюриной, в отношении которых были вынесены обвинительные приговоры суда, осуществлена растрата 421 млн рублей ПАО «ДЭК». Это сделано путем частичного обналичивания денежных средств, оформленных как оплата по договорам об оказании юридических услуг и благотворительных пожертвований, которые передавались Запрягаевой и Яковлеву.