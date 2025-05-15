Топ-менеджеры РАО «ЭС Востока» и ДЭК получили от 7 до 7,5 лет

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока оправдал Запрягаеву и Яковлева по предъявленному обвинению в связи с непричастностью. Ефремов был признан виновным и приговорен по одному эпизоду к лишению свободы сроком на четыре года, но освобожден от назначенного наказания за истечением сроков давности. По другим эпизодам он был оправдан. Кроме того, частично был удовлетворен гражданский иск ПАО «ДЭК» и взыскано с подсудимых 96,9 млн рублей.