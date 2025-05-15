В Москве суд вынес приговор по делу о растрате 421 млн в энергетической компании

«Суд постановил: признать Александра Ефремова виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет со штрафом в размере 700 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и хозяйственно-административных функций сроком на три года». Также суд признал виновным Алексея Яковлева, приговорив его к семи годам и шести месяцам лишения свободы, штрафу в размере 800 тыс. рублей и запрету на занятие аналогичных должностей. В отношении Нины Запрягаевой суд также вынес обвинительный приговор, однако детали наказания по ней не уточняются.