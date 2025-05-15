Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК РФ возбудил дело после стрельбы на автомойке в Северной Осетии

Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле.

Источник: Аргументы и факты

Следователи завели уголовное дело из-за происшествия на автомойке в Северной Осетии, где был убит один человек, сообщает СК РФ.

«В Ардонском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство местных жителей», — говорится в сообщении СУ СК России по РСО-Алания.

Дело возбуждено по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

По данным правоохранителей, неизвестный произвёл множественные выстрелы из огнестрельного оружия в троих местных жителей. Затем злоумышленник скрылся. В СК уточнили, что он уехал на машине отечественного производства.

«Допрашиваются свидетели, во взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастного к преступлению лица и его задержание», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жертвой вооружённого нападения стал один человек, ещё двое получили травмы.