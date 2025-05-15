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Моряки РФ сняли попытку захвата судна эстонскими ВМС и авиацией НАТО

В нейтральных водах Балтийского моря ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО предприняли попытку захвата гражданского судна Jaguar, которое двигалось в нейтральных водах под флагом Габона. Соотвествующие кадры опубликовали российские моряки, находившиеся на борту корабля.

Инцидент произошел в Балтийском море.

В нейтральных водах Балтийского моря ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО предприняли попытку захвата гражданского судна Jaguar, которое двигалось в нейтральных водах под флагом Габона. Соотвествующие кадры опубликовали российские моряки, находившиеся на борту корабля.

«На кадрах видно, как мимо судна пролетает польский истребитель МиГ-29, а в дальнейшем к танкеру приближается эстонский патрульный катер “Raiu”. С вертолета была предпринята попытка десантирования на судно, которая не увенчалась успехом», — сообщила «Российская газета».

Как уточнило издание, военные корабли также пытались принудить Jaguar изменить курс и направиться в территориальные воды Эстонии. Однако попытка оказалась безрезультатной, борт продолжил движение по заданному маршруту — в порт Приморск Калининградской области.

Как сообщало URA.RU, ранее Эстония обвинила РФ в нарушении воздушного пространства. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна вызвал поверенного по РФ, чтобы выразить ноту протеста, заявив, что российский самолет вошел на территорию страны без разрешения.