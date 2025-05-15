Моряки РФ сняли попытку захвата судна эстонскими ВМС и авиацией НАТО

«На кадрах видно, как мимо судна пролетает польский истребитель МиГ-29, а в дальнейшем к танкеру приближается эстонский патрульный катер “Raiu”. С вертолета была предпринята попытка десантирования на судно, которая не увенчалась успехом», — сообщила «Российская газета».