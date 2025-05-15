Украинские дроны перед взлетом проигрывают «Имперский марш» из «Звездных войн»

По данным источника, военнослужащие 18-й общевойсковой армии подавили несколько новых украинских FPV-дронов на передовой у Днепра в Херсонской области. После того, как саперы осмотрели аппараты на наличие мин и других ловушек, беспилотники были переданы инженерам лаборатории БПЛА для детального изучения. В ходе подключения к стандартным источникам питания техника начала воспроизводить узнаваемую мелодию из «Звездных Войн», что вызвало удивление у специалистов.