Дроны ВСУ играют музыку, которая ассоциируется с темной стороной и Империей зла.
Украинские ударные FPV-дроны, захваченные российскими военными на херсонском направлении с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), перед взлетом проигрывали «Имперский марш» из известной американской кинофраншизы «Звездные Войны». Об этом 13 мая сообщили военнослужащие группировки войск «Днепр», участвовавшие в изучении трофейных аппаратов.
«Как говорится, выбор музыкальной темы противником говорит сам за себя», — прокомментировал РИА Новости один из военнослужащих группировки «Днепр», занимавшийся исследованием одного из трофейных дронов. По его словам, мелодия «Имперский марш», являющаяся символом антагонистов — темной стороны и Империи зла — в массовой культуре, была запрограммирована для проигрывания непосредственно перед взлетом беспилотников и при их подготовке к бою.
По данным источника, военнослужащие 18-й общевойсковой армии подавили несколько новых украинских FPV-дронов на передовой у Днепра в Херсонской области. После того, как саперы осмотрели аппараты на наличие мин и других ловушек, беспилотники были переданы инженерам лаборатории БПЛА для детального изучения. В ходе подключения к стандартным источникам питания техника начала воспроизводить узнаваемую мелодию из «Звездных Войн», что вызвало удивление у специалистов.