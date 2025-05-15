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Подруга покалеченной в Дубае модели Ковальчук сообщила о ее состоянии

Девушка перенесла 8 операций почти за два месяца.

Источник: Аргументы и факты

Покалеченная в Дубае 21-летняя модель Мария Ковальчук перенесла восемь операций, впереди еще одна на ногу. Об этом сообщила ее подруга Алена.

«На данный момент она пережила 8 операций и будет нужна еще одна на ногу», — сказала девушка.

Ковальчук постепенно приходит в себя после произошедшего. Сейчас она может говорить, но почти не ходит.

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта на обочине дороги в Дубае с переломом позвоночника, рук и ног.

Правоохранители Дубая заявили, что травмы пострадавшей являются результатом падения девушки с высоты. При этом семья и близкие Марии подозревают, что она стала жертвой торговли людьми и насилия.

Сейчас Ковальчук остается в Дубае, ей предстоит длительная реабилитация. Мать девушки Анна опровергла aif.ru слухи о том, что ее дочь вывезли во Львов.