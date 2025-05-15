Задержан замглавы Сибирского управления Ростехнадзора

По версии следствия, в декабре 2024 года чиновник получил от директора центра промышленной безопасности 400 тыс. руб. За эти деньги он намерено выявил «нарушения требований безопасности в ходе проверки готовности к отопительному сезону котельных на территории Бийского района Алтайского края». Следствие считает, что при помощи фигуранта дела между компанией, которая передала взятку, и МКУ «Управление по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, газификации и транспорту» были заключены договоры на по устранению выявленных нарушений.