Задержан замглавы Сибирского управления Ростехнадзора

Силовики задержали замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона. По данным ТАСС, речь идет о Викторе Бродте.
По версии следствия, в декабре 2024 года чиновник получил от директора центра промышленной безопасности 400 тыс. руб. За эти деньги он намерено выявил «нарушения требований безопасности в ходе проверки готовности к отопительному сезону котельных на территории Бийского района Алтайского края». Следствие считает, что при помощи фигуранта дела между компанией, которая передала взятку, и МКУ «Управление по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, газификации и транспорту» были заключены договоры на по устранению выявленных нарушений.
Кроме того, чиновник помог подписать акты выполненных работ по этим договорам, «которые в полной мере не обеспечивали устранение выявленных нарушений».
Ранее мы писали, что следователи возбудили уголовное дело о получении взяток в отношении заместителя главы администрации Искитимского района Новосибирской области.
Вячеслав Зубарев.