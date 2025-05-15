На Украине погиб известный актер Максим Нелипа

Украинский актер КВН Нелипа погиб во время боевого задания (архивное фото).
Во время боевом задании на фронте спецоперации погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, известный со времен КВН. Об этом сообщила его жена и СМИ Украины.
«На фронте погиб украинский актёр и телеведущий Максим Нелипа», — передали в telegram-канале «Политика страны» и других украинских СМИ слова жены артиста. Отмечается, что Нелипа погиб 12 мая на боевом задании.
Актер был известен со времен КВН. До спецоперации участвовал в состоящей из скетчей юмористической украинской программе «Дизель шоу». В 2022 году ушел на фронт.