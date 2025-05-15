Криминалист назвал нестыковки основной версии гибели пермячки на заборе

«Если бы она прыгала с крыши, то делала бы это лицом вперед, но никак не спиной. Что касается версии, что девушка могла с крыши упасть, здесь нужно смотреть, какое расстояние между забором и крышей, соответствует траектория полета или не соответствует. То есть там крыша-то невысокая, и она бы приземлилась, скорее, под козырек — на тротуар или на клумбу, что там, в общем, находится… А забор ведь на каком-то расстоянии от крыши. Поэтому надо было, чтобы ее толкнули с большой такой силой, чтобы скорость полета была», — поделился Игнатов.