Криминалист назвал нестыковки основной версии гибели пермячки на заборе

Криминалист Михаил Игнатов, комментируя для aif.ru обстоятельства смерти 18-летней Надежды Вожаковой в Перми, усомнился в состоятельности основной версии правоохранительных органов о том, что девушка погибла в результате несчастного случая.
Допустил участие третьих лиц в гибели девушки.
Как сообщалось, тело пермячки с 10 на 11 мая нашли висевшим на кольях металлического забора возле бара «Пиво. Мясо», где она отдыхала с подругой. Источники в силовых структурах ранее сообщили aif.ru, что ее смерть на 99% наступила в результате несчастного случая, когда она хотела перелезть через ограждение.
«Судя по расположению тела на этой пике, мое мнение, здесь никакой не несчастный случай, а здесь вмешательство третьих лиц было. И версию о несчастном случае я бы не ставил как основную», — отметил Игнатов, изучивший снимок с места происшествия.
В частности, эксперт выразил сомнение, что погибшая могла залезть на забор, учитывая ее рост и сильное алкогольное опьянение.
«5,8 промилле — это практически критическая доза, — констатировал Игнатов. — И на заборе, кстати, нет поперечин (ред. — чтобы упереться). Как по канату залазила? Я не представляю, как всё это происходило бы».
«И, конечно, самый главный вопрос: зачем ей нужно было вообще лезть через забор? Что так привлекло ее внимание?» — добавил эксперт.
Игнатов предположил, что девушку могли изначально умертвить, а потом просто нанизать на пики ограждения. «Или её просто на этот забор кинули со злобой, варварски, потому что она кому-то в чем-то отказала или сказала кому-то что-то обидное», — отметил Игнатов.
Он добавил, что сделать это, учитывая комплекцию погибшей, не составило бы труда даже одному физически сильному взрослому мужчине.
Записи видеокамер внесли бы ясность.
Эксперт также задался вопросом, почему до сих пор не изучены записи с камер видеонаблюдения с места происшествия.
«Никто бы тогда сейчас не гадал на кофейной гуще, все стало бы ясно и очевидно. Тем более есть показания очевидцев, свидетелей, которые видели, что к погибшей приставали какие-то два мужчины», — напомнил Игнатов.
Как сообщалось, мужчины действительно подходили к Надежде Вожаковой и ее подруге, чтобы познакомиться. По данным источника в правоохранительных органах, они обменялись несколькими фразами и разошлись, а после неизвестные уехали в другое заведение.
Толкнули на забор с крыши бара.
Игнатов, комментируя для aif.ru обстоятельства смерти 18-летней пермячки, рассмотрел вариант, при котором девушка могла упасть на ограждение с крыши строения.
Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с aif.ru ранее рассказал, что следователи сейчас рассматривают еще одну версию произошедшего: девушка могла упасть на штырь забора с крыши бара. При этом, как она туда залезла и почему упала, неизвестно.
«Если бы она прыгала с крыши, то делала бы это лицом вперед, но никак не спиной. Что касается версии, что девушка могла с крыши упасть, здесь нужно смотреть, какое расстояние между забором и крышей, соответствует траектория полета или не соответствует. То есть там крыша-то невысокая, и она бы приземлилась, скорее, под козырек — на тротуар или на клумбу, что там, в общем, находится… А забор ведь на каком-то расстоянии от крыши. Поэтому надо было, чтобы ее толкнули с большой такой силой, чтобы скорость полета была», — поделился Игнатов.
Эксперт также добавил, что если бы девушка летела с высоты при таких обстоятельствах, то, падая на забор, пика могла даже проткнуть ее насквозь. Ранее стало известно, что у девушки были повреждены сердце, селезенка и легкое.
Напомним, родные и друзья Надежды не верят, что девушка погибла из-за несчастного случая, так как в деле, на их взгляд, есть некоторые нестыковки.
Также в несчастный случай не верит и жених 18-летней девушки Алексей Гурьев.
Тетя молодого человека погибшей Мария ранее рассказала aif.ru, что после гибели Надежды, пропали джинсовая куртка и мобильный телефон девушки.