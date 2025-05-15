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Подруга искалеченной в Дубае модели Ковальчук: она пока почти не ходит

Реабилитация девушки займет около года.

Источник: Аргументы и факты

Подруга искалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук Алена рассказала, что девушка пока практически не ходит.

«На данный момент почти не двигается», — сообщила девушка.

Мать Ковальчук Анна заявила aif.ru, что реабилитация ее дочери продлится около года. Другие подробности о состоянии Марии она отказалась раскрывать.

Также женщина опровергла слухи о том, что зубы ее дочери лежали в сумочке, когда та поступила в больницу.

Ранее одна из подруг Марии заявила, что в Сети публиковали шокирующее видео о состоянии Ковальчук, однако позже удалили. На кадрах лежачей девушке разминают ноги.