Подруга искалеченной в Дубае модели Ковальчук: она пока почти не ходит

Подруга искалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук Алена рассказала, что девушка пока практически не ходит.
«На данный момент почти не двигается», — сообщила девушка.
Мать Ковальчук Анна заявила aif.ru, что реабилитация ее дочери продлится около года. Другие подробности о состоянии Марии она отказалась раскрывать.
Также женщина опровергла слухи о том, что зубы ее дочери лежали в сумочке, когда та поступила в больницу.
Ранее одна из подруг Марии заявила, что в Сети публиковали шокирующее видео о состоянии Ковальчук, однако позже удалили. На кадрах лежачей девушке разминают ноги.