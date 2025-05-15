В Батайске Ростовской области взорвался киоск с шаурмой. Видео

«Палатка с шаурмой взорвалась рядом с детским домом в городе Батайске Ростовской области», — пишет Life. Согласно информации местных жителей, сначала был слышен мощный хлопок, после чего в районе парка имени Ленина возникло яркое зарево от пожара. Горожане сообщают, что пять строений, расположенных рядом с киоском и занимающихся общепитом, сгорели дотла.