Начальник пожарной части в Бодайбо осужден за гибель двух огнеборцев

Напомним, что трагедия произошла в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме в Бодайбо 22 января. Никто из жильцов не пострадал. Для разведки и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Однако спустя некоторое время одно звено не вышло из горящего здания. В его составе были начальник караула 37-й ПСЧ Игорь Руснаков и пожарный этой же части Вадим Найденов. Все силы были брошены на их поиски, позже пожарных нашли погибшими внутри.