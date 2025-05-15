Начальник пожарной части в Бодайбо осужден за гибель двух огнеборцев

38-летний начальник пожарно-спасательной части в Бодайбо признан виновным в халатности, повлекшей смерть двух сотрудников. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения и запретил занимать руководящие должности на 2,5 года. Пожар в 12-квартирном доме в январе 2022 года унес жизни двух пожарных, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры региона.
22 января 2022 года в переулке Охотничий загорелся деревянный дом, жильцов которого успешно эвакуировали. Начальник части, руководивший тушением, проигнорировал данные о пределе огнестойкости конструкций и отправил двух бойцов (24 и 27 лет) в квартиру для тушения пожара уже внутри. Позже спасатели перестали выходить на связь, а в дальнейшем их тела обнаружили в подвале.
Следствие установило, что подсудимый не проанализировал риски и не оценил обстановку, что и привело к трагедии. Помимо лишения свободы, суд запретил ему занимать должности в госструктурах 2,5 года. Приговор вступил в силу, обжалованию не подлежит.
Напомним, что трагедия произошла в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме в Бодайбо 22 января. Никто из жильцов не пострадал. Для разведки и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Однако спустя некоторое время одно звено не вышло из горящего здания. В его составе были начальник караула 37-й ПСЧ Игорь Руснаков и пожарный этой же части Вадим Найденов. Все силы были брошены на их поиски, позже пожарных нашли погибшими внутри.