ПВО РФ отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Ночью силами и средствами ПВО отражена воздушная атака БПЛА в Новошахтинске. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется, — добавил Слюсарь в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что три мирных жителя получили ранения в результате атаки дронами со стороны украинской армии по брянскому селу Каменский Хутор. Двое мужчин и женщина были оперативно доставлены в больницу, там врачи оказали им всю необходимую помощь.
13 мая в поселке Шамино Шебекинского округа Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи также получили ранения.