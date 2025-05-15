В Уфе арестовали профессора, помогавшего хоккеистам сдавать сессии

Напомним, «дело хоккеистов», завладевших дипломами без реального обучения в вузе, в Уфе расследуется с 2022 года. А все началось с того, что спортсмены, обучавшиеся в УГНТУ, за деньги еще и получали военные билеты. Например, воспитанники башкирского клуба Михаил Воробьёв, Владислав Лукин и Анвар Сулейманов давали взятки для того, чтобы откосить от армии. Следствие задержало посредника — Фарита Самигуллина, а он рассказал и про систему взяток, которые хоккеисты носили преподавателям за закрытие сессий.