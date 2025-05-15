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В Уфе арестовали профессора, помогавшего хоккеистам сдавать сессии

В Уфе отправили под домашний арест профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета, бывшего депутата горсовета Олега Макаренко. Ему предъявили обвинение в даче взятки в значительном размере.

Источник: ufa.mk.ru

По версии следствия, г-н Макаренко в 2022 году взял 400 тысяч рублей у трех студентов-хоккеистов из клуба «Салават Юлаев» и обещал за это закрыть им сессии.

Оказывается, эти деньги Олег Макаренко потом передал директору Института нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт, а она уже проставила оценки хоккеистам. Против Татьяны Лейберт тоже расследовали уголовное дело за взятки и уже передали его в суд.

Студентами, не желавшими учиться, были хоккеисты КХЛ Вячеслав Солодухин, Семен Кошелев и Юрий Сергиенко. Вячеслав Солодухин играл за уфимский «Салават Юлаев», а сегодня он — тренер молодежной команды по хоккею «СКА-1946» (Санкт-Петербург). Семен Кошелев представляет казанский «Ак барс», а Юрий Сергиенко — защитник казахстанского «Барыса».

Г-н Макаренко уверяет, что, когда передавал деньги Татьяне Лейберт, не знал, что это взятка, а просто отдал женщине пакет, думая, что купюры законные. Как объяснили ему сами хоккеисты, это якобы была плата за обучение на коммерческом факультете.

Напомним, «дело хоккеистов», завладевших дипломами без реального обучения в вузе, в Уфе расследуется с 2022 года. А все началось с того, что спортсмены, обучавшиеся в УГНТУ, за деньги еще и получали военные билеты. Например, воспитанники башкирского клуба Михаил Воробьёв, Владислав Лукин и Анвар Сулейманов давали взятки для того, чтобы откосить от армии. Следствие задержало посредника — Фарита Самигуллина, а он рассказал и про систему взяток, которые хоккеисты носили преподавателям за закрытие сессий.