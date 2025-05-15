Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры с места жуткого ДТП под Омском с улетевшей на кладбище машиной

Жуткая, по мнению автора, авария случилась утром среды, 14 мая 2025 года, на трассе Челябинск — Новосибирск под Омском.

Об этом сообщают омские правоохранители.

«Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Ниссан Альмера”, мужчина 1985 г.р. с признаками опьянения, при движении по автодороге Челябинск-Новосибирск в районе поворота на Черлакский тракт не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием на территорию кладбища», — говорится в официальном сообщении.

По предварительной информации, водитель и его 38-летний пассажир доставлены в медучреждение с тяжелыми травмами. Проводится проверка.

Правоохранители также опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно, что автомобиль очутился среди могил, оказавшись опрокинут набок. При этом машина выглядит сильно разбитой, вокруг разбросаны обломки, также проломлено металлическое ограждение кладбища.