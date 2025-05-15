Появились кадры с места жуткого ДТП под Омском с улетевшей на кладбище машиной

«Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Ниссан Альмера”, мужчина 1985 г.р. с признаками опьянения, при движении по автодороге Челябинск-Новосибирск в районе поворота на Черлакский тракт не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием на территорию кладбища», — говорится в официальном сообщении.