Двое пожарных погибли во время тушения пламени из-за халатности начальника

Следствие установило, что начальник части не провел должной оценки рисков, хотя имел все данные об опасности. Мужчина вину не признал, выдвигая свою версию случившегося. Однако суд счел доказательства достаточными и вынес приговор: 2,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать определенные должности на срок 2,5 года.