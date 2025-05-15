Двое пожарных погибли во время тушения пламени из-за халатности начальника

В Бодайбо завершилось судебное разбирательство по делу о гибели двух пожарных при тушении горящего дома. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области, начальник местной пожарно-спасательной части признан виновным в халатности, повлекшей смерть подчиненных.
Напомним, 22 января 2022 года в переулке Охотничьем загорелся двухэтажный деревянный дом на 12 квартир. Жильцов успели эвакуировать, но огонь быстро распространялся. Начальник пожарно-спасательной части, руководивший тушением, получил данные о критическом состоянии конструкций — перекрытия и стены могли обрушиться в любой момент. Однако он проигнорировал эту информацию и приказал двум бойцам войти внутрь.
— 27-летний начальник караула и 24-летний пожарный отправились в здание, но вскоре связь с ними прервалась. Когда они не вышли к назначенному времени, начались поиски. Позже их тела обнаружили в подвале, — сообщают в пресс-службе ведомств.
Следствие установило, что начальник части не провел должной оценки рисков, хотя имел все данные об опасности. Мужчина вину не признал, выдвигая свою версию случившегося. Однако суд счел доказательства достаточными и вынес приговор: 2,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать определенные должности на срок 2,5 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Тайшетского района получила 6 лет за попытку убийства знакомого.