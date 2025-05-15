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«Резали 8 раз»: подруги избитой в Дубае Ковальчук сообщили о ее состоянии

Ковальчук находится на реабилитации в Дубае.

Покалеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук на протяжении почти двух месяцев находится в госпитале в ОАЭ на реабилитации. Девушка встретила свое 21-летие на больничной койке. Подруги и мать модели рассказали, как она себя чувствует сейчас.

Перенесла восемь операций за два месяца.

Ковальчук с марта по май перенесла восемь операций, еще одна впереди, рассказала подруга девушки Алена.

«На данный момент она пережила 8 операций и будет нужна еще одна на ногу», — сказала девушка.

По словам Алены, Ковальчук начала говорить, но еще практически не ходит.

«Мари не могла говорить, когда она была в реанимации. Ей было тяжело после наркоза и операций. На сегодняшний день ей лучше, насколько это возможно, она в сознании и говорит», — сообщила она.

Алена отметила, что психика модели постепенно приходит в норму.

Шокирующее видео и запуганная мать.

В сети одна из знакомых Ковальчук написала, что у подруги было шокирующее видео из клиники, где лечится модель, однако позже его удалили.

«В сторис (подруги — ред.) ноги ей разминают, реабилитация тяжелая. Подруга когда ее (Марию) увидела, у нее был шок», — рассказала девушка Александра.

Друзья считают, что мать Ковальчук боится что-либо рассказывать о состоянии дочери, так как запугана. Сама женщина в беседе с aif.ru ранее отмечала, что не комментирует состояние Марии, так как находится в Дубае.

Близкие опасаются, что у них и Марии могут возникнуть проблемы в Эмиратах из-за того, что девушка могла быть связана с проституцией и наркотиками.

«У нас есть общая хорошая подруга, которая говорит, что с Машей все в порядке, просто они (родственники — ред.) боятся проблем в Дубае из-за наркоты и проституции», — заявила знакомая девушки.

Были ли зубы в сумочке.

В Сети знакомые Марии обсуждают появившийся в СМИ слух о том, что ее зубы лежали в сумочке, когда она попала в больницу.

Мать Ковальчук Анна заявила, что эта информация не соответствует действительности.

«Это фейк», — сказала она.

В больницу девушка попала с переломом позвоночника, рук и ног, рассказывала мать модели.

Лечение обойдется в десятки миллионов.

Подруга Ковальчук ранее отмечала, что медицинская помощь девушке оказывается не по страховке, а как для туриста, так как у нее не было медицинского полиса.

Иностранцы без страховки в ОАЭ получают медицинские услуги только на платной основе, стоимость операций для туристов значительно выше, чем для резидентов.

Источник aif.ru из туриндустрии пояснил, что лечение Ковальчук и реабилитация, которая займет около года, может обойтись в десятки миллионов рублей.

«Всё зависит от сложности процедур, уровня палаты и самого медицинского учреждения. Сутки нахождения в больнице могут стоить от 300 до 1000 долларов. По операциям и процедурам — отдельный прайс. Комплекс лечения при коме или подобных сложных случаях может достигать десятков миллионов рублей. Итоговая цена формируется от количества оказанных медицинских услуг», — отметил собеседник издания.

Пока девушка остается на лечении в Дубае. Мать опровергла aif.ru, что ее дочь перевезли во Львов.