В Красноярском крае затопило несколько участков трасс

В Богучанском районе при подъезде к деревне Бедоба затопило автодорогу регионального значения. Как уточнили в МЧС Красноярского края, вода стоит на участке протяженностью 150 метров.
Кроме того, в Каратузском районе затопило трассу Каратузское — Старая Копь. Протяженность перелива — 1100 метров, глубина — 30 сантиметров.
— Затопленных жилых домов и приусадебных участков нет, — добавили в спасательном ведомстве.
Ранее мы писали, что дорожники начали ремонт трассы Минино — Овинный в Емельяновском районе.