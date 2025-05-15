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В Самаре 6 бывших иностранцев-уклонистов во время рейда отправили в военкомат

14 мая сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ), дислоцированного в Самарском гарнизоне, совместно с сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) организовали оперативно-профилактическое мероприятие на дорожно-патрульном посту ДПС «Южное шоссе», расположенном в городе Самара.

14 мая сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ), дислоцированного в Самарском гарнизоне, совместно с сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) организовали оперативно-профилактическое мероприятие на дорожно-патрульном посту ДПС «Южное шоссе», расположенном в городе Самара.

Целью данной акции было выявление лиц, уклоняющихся от исполнения своих обязанностей по постановке на учет в военных комиссариатах.

В результате проведенного рейда оперативниками были выявлены и доставлены в правоохранительные органы шестеро мужчин, ранее скрывавшихся от прохождения процедуры постановки на воинский учет. Об этом сообщила ГТРК «Самара».

По итогам проверки все лица, признанные нарушителями закона, были направлены в соответствующие территориальные отделы военных комиссариатов по месту своей официальной регистрации.

Там к ним предприняты меры административного воздействия согласно нормам российского законодательства.

Так, каждый из выявленных уклонистов привлечён к административной ответственности по статье 21.5 КоАП РФ («неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту»).

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