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Глава СК Бастрыкин взял под контроль убийство матери и ребёнка в Серове

Убийство ребёнка и матери, чью голову нашли в уральском лесу, взял под личный контроль глава СК России.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела об убийстве матери и её ребёнка в городе Серове.

Напомним, что трагедия произошла в ноябре 2024 года. Жительница Нижнего Тагила вместе с ребёнком приехала в гости к мужчине по имени Александр. Однако во время визита между гостями и хозяином дома возник конфликт, в результате которого мужчина убил женщину и её сына. После преступления злоумышленник пытался скрыть следы.

Останки тела женщины были обнаружены 8 апреля 2025 года местными жителями у СНТ «Ягодка»: голова погибшей лежала на снегу.

— По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» частью 2 статьёй 105 УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего», — сообщает Следственный комитет России.

Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко регулярно информировать его о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Напомним, что Серовский районный суд 18 апреля отправил обвиняемого под стражу на два месяца — до 17 июня 2025 года.