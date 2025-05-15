Глава СК Бастрыкин взял под контроль убийство матери и ребёнка в Серове

Напомним, что трагедия произошла в ноябре 2024 года. Жительница Нижнего Тагила вместе с ребёнком приехала в гости к мужчине по имени Александр. Однако во время визита между гостями и хозяином дома возник конфликт, в результате которого мужчина убил женщину и её сына. После преступления злоумышленник пытался скрыть следы.