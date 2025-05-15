Дипломат, экс-министр культуры и министр обороны: кто представит Россию и Украину на переговорах в Стамбуле

Михаил Галузин работает на посту замминистра иностранных дел России с 25 ноября 2022 года. Он был сотрудником посольства СССР и России в Японии. Затем трудился послом в Индонезии и по совместительству в Кирибати, Восточном Тиморе, Папуа-Новой Гвинее. Являлся постоянным представителем России при ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте. С 25 ноября 2022 года Галузин стал замминистра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он курирует вопросы СНГ. 14 мая 2025 года утвержден президентом РФ членом делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле. Владеет японским и английским языками, имеет награды за безупречную службу.