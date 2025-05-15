Дипломат, экс-министр культуры и министр обороны: кто представит Россию и Украину на переговорах в Стамбуле

Мединский руководит делегацией России.
В Стамбуле 15 мая должны начаться прямые российско-украинские переговоры. Состав российской делегации возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.
В состав украинской делегации, которая будет сопровождать Владимира Зеленского в поездке в Турцию для переговоров с российской стороной, войдут, в частности, руководитель офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига. Что известно о делегатах на переговорах в Стамбуле от Украины и России — в материале URA.RU.
Мединский.
Владимир Мединский родился в Черкасской области на Украине. Сейчас он является помощником президента России. Действительный государственный советник первого класса. Мединский был депутатом Госдумы IV и V созывов, член бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия» с 2017 года. С 21 мая 2012 по 21 января 2020 года работал на посту министра культуры. Входит в Совет при президенте России по культуре и искусству. Мединский является председателем и первым секретарем Союза писателей России. Он в 2022 году руководил российской делегацией на переговорах с Украиной в Стамбуле.
Галузин.
Михаил Галузин работает на посту замминистра иностранных дел России с 25 ноября 2022 года. Он был сотрудником посольства СССР и России в Японии. Затем трудился послом в Индонезии и по совместительству в Кирибати, Восточном Тиморе, Папуа-Новой Гвинее. Являлся постоянным представителем России при ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте. С 25 ноября 2022 года Галузин стал замминистра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он курирует вопросы СНГ. 14 мая 2025 года утвержден президентом РФ членом делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле. Владеет японским и английским языками, имеет награды за безупречную службу.
Костюков.
Игорь Костюков является замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ, а также начальником главного управления Генштаба Вооруженных сил страны. Герой Российской Федерации, адмирал. Получил военно-морское образование. Позднее окончил Военно-дипломатическую академию. Костюков стал первым в современной истории России выходцем из ВМФ, возглавившим военную разведку страны.
Фомин.
Александр Фомин занимает пост замминистра обороны, генерал-полковник, действительный государственный советник РФ, кандидат технических наук. Работал сотрудником отдела главного управления военно-технического сотрудничества Министерства внешних экономических связей России. Позже Фомин трудился на различных должностях в госкомпании «Росвооружение». Затем работал в «Зарубежстройинвесте», «Промэкспорте», а также в «Рособоронэкспорте».
Ермак.
Андрей Ермак — это украинский, политик, юрист и кинопродюсер. Он является руководителем офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года. Помощник президента Владимира Зеленского. С 24 февраля 2022 года входит в состав Ставки Верховного главнокомандующего Украины. Руководитель координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам с 2 марта 2022 года.
Умеров.
Рустем Умеров — украинский государственный и политический деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения. Занимает пост министра обороны Украины с 6 сентября 2023 года. Народный депутат Украины от партии «Голос». Председатель фонда государственного имущества Украины. Владеет пятью языками.
Сибига.
Андрей Сибига является министром иностранных дел Украины с 5 сентября 2024 года. Работал раньше в департаменте государственно-правовых вопросов министерства иностранных дел Украины, а затем трудился в посольстве в Польше. Позднее Сибигу назначили послом Украины в Турции. С 2021 года являлся заместителем главы офиса президента Украины. С 5 сентября 2024 года стал министром иностранных дел.
Жовква.
Игорь Жовква — это украинский государственный деятель и дипломат, кандидат политических наук. Заместитель руководителя офиса президента Украины. Работал в службе европейской и евроатлантической интеграции — заведующим отделом евроатлантической интеграции главной службы внешней политики Украины. Член национального инвестиционного совета.