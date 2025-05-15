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Свердловская семья обвиняет воспитательницу в смерти ребенка в садике

В детском саду Лесного погиб трехлетний ребенок.

В детском саду «Яблонька» 7 мая Лесного умер трехлетний малыш. Его родители обвиняют воспитательницу в бездействии.

«Мне позвонили и сообщили: ваш ребенок не дышит. Когда я приехала, он уже был без признаков жизни. Я поняла, что его уже не спасти», — передает слова матери «КП-Екатеринбург».

Причиной смерти ребенка стала асфиксия, вызванная рвотными массами. По заявлению матери Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.