Свердловская семья обвиняет воспитательницу в смерти ребенка в садике

В детском саду «Яблонька» 7 мая Лесного умер трехлетний малыш. Его родители обвиняют воспитательницу в бездействии.
«Мне позвонили и сообщили: ваш ребенок не дышит. Когда я приехала, он уже был без признаков жизни. Я поняла, что его уже не спасти», — передает слова матери «КП-Екатеринбург».
Причиной смерти ребенка стала асфиксия, вызванная рвотными массами. По заявлению матери Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.