Зилаирский район Башкирии стал лидером по оттоку населения

По данным Башстата за первые два месяца 2025 года, в республике зафиксирована отрицательная миграционная динамика. За отчетный период в регион прибыло 15 034 человека, включая 2 710 иностранных граждан, тогда как покинули территорию 15 643 человека, среди которых 2 919 являлись нерезидентами. В результате миграционная убыль составила 609 человек, что соответствует показателю 9,3 на 10 тысяч населения.