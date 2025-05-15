Зилаирский район Башкирии стал лидером по оттоку населения

По данным Башстата за первые два месяца 2025 года, в республике зафиксирована отрицательная миграционная динамика. За отчетный период в регион прибыло 15 034 человека, включая 2 710 иностранных граждан, тогда как покинули территорию 15 643 человека, среди которых 2 919 являлись нерезидентами. В результате миграционная убыль составила 609 человек, что соответствует показателю 9,3 на 10 тысяч населения.
Следует отметить, что аналогичный период прошлого года демонстрировал противоположную тенденцию — миграционный прирост достигал двух тысяч человек.
Наибольшие показатели оттока населения зарегистрированы в Зилаирском районе Башкирии (203,5 на 10 тысяч жителей). В список антилидеров также вошли Ермекеевский (195,2), Мишкинский (180,6), Мечетлинский (171,1), Стерлибашевский (154,3), Нуримановский (151,2), Салаватский (138,2), Миякинский (134,6), Абзелиловский (119,2) и Альшеевский (119,1) районы.
Положительная миграционная динамика наблюдается лишь в десяти муниципальных образованиях, включая Уфу, Агидель, Кумертау, Нефтекамск, а также Уфимский, Стерлитамакский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Иглинский и Благовещенский районы.
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