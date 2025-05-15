В Ростовской области возле детдома взорвался павильон с шаурмой

Напомним, в ночь на 9 мая в узбекистанском Самарканде произошёл взрыв газа в жилом многоэтажном доме. Он разрушил железобетонные конструкции здания, повредив три этажа и подвальное помещение. Жертвами происшествия стали шесть человек.