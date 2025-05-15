В Ростовской области возле детдома взорвался павильон с шаурмой

Павильон с шаурмой, который находится недалеко от одного из детских домов, взорвался в городе Батайске Ростовской области, написал Telegram-канал Shot.
По информации авторов публикации, это случилось на улице Куйбышева. Жители ближайших домов рассказали, что инцидент произошёл примерно в два часа ночи. Детдом располагается в 50 метрах от павильона.
По некоторым данным, причиной происшествия могла стать детонация газовых баллонов. После начался пожар, который охватил пять строений, используемых общепитом.
Данные о пострадавших не поступали.
Напомним, в ночь на 9 мая в узбекистанском Самарканде произошёл взрыв газа в жилом многоэтажном доме. Он разрушил железобетонные конструкции здания, повредив три этажа и подвальное помещение. Жертвами происшествия стали шесть человек.