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В Ростовской области возле детдома взорвался павильон с шаурмой

Причиной происшествия могла стать детонация газовых баллонов.

Источник: Аргументы и факты

Павильон с шаурмой, который находится недалеко от одного из детских домов, взорвался в городе Батайске Ростовской области, написал Telegram-канал Shot.

По информации авторов публикации, это случилось на улице Куйбышева. Жители ближайших домов рассказали, что инцидент произошёл примерно в два часа ночи. Детдом располагается в 50 метрах от павильона.

По некоторым данным, причиной происшествия могла стать детонация газовых баллонов. После начался пожар, который охватил пять строений, используемых общепитом.

Данные о пострадавших не поступали.

Напомним, в ночь на 9 мая в узбекистанском Самарканде произошёл взрыв газа в жилом многоэтажном доме. Он разрушил железобетонные конструкции здания, повредив три этажа и подвальное помещение. Жертвами происшествия стали шесть человек.