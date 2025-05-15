«Я хотел, чтобы она замолчала»: страшные истории мужской мести из-за решения расстаться

В Казахстане год назад, 13 мая 2024-го, суд приговорил бывшего министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, его неофициальной супруги. Мужчина несколько часов жестоко избивал девушку, а скорую помощь вызвал лишь под вечер, когда та уже перестала подавать признаки жизни. Во время отношений девушка не раз пыталась уйти от супруга, который ревновал ее, избивал и контролировал каждый шаг, при этом изменял сам. Но каждый раз Салтанат возвращалась.
В день трагедии она собиралась окончательно разорвать отношения с Бишимбаевым, что и привело к ее смерти. 15 мая Салтанат могло исполниться 33 года. К сожалению, это далеко не первый случай, когда мужчина убивает или калечит свою избранницу, если встает вопрос о расставании. Страшные истории мужской мести — в материале «ВМ».
«Я хотел, чтобы она замолчала».
В городе Кемерово в январе 2020 года произошла страшная трагедия. После трех лет отношений 23-летняя студентка Вера Пехтелева решила окончательно порвать со своим молодым человеком Владиславом Канюсом. Девушка приехала к нему в квартиру, чтобы забрать свои оставшиеся вещи.
Молодой человек утверждал, что в тот вечер они вместе пили алкоголь. Под утро Канюс решил, что их отношения можно спасти, но Пехтелева была против. Между экс-возлюбленными завязалась ссора, в ходе которой молодой человек обвинил свою избранницу в том, что она якобы уже встречается с другим. По словам Канюса, девушка якобы начала его оскорблять, бить по лицу и в область паха. Его разозлили эти удары, а также то, что она отрицала новый роман с другим.
В ту ночь соседи Канюса несколько часов слушали душераздирающие крики, доносившиеся из квартиры. Они позвонили в полицию семь раз, но на вызовы так никто не приехал. Канюс избивал девушку и душил ее проводом от утюга. Потом соседи вместе с приехавшим из Новосибирска братом мужчины вскрыли дверь, но было уже поздно.
В квартире они обнаружили бездыханное тело девушки с оранжево-красным лицом и следами крови вокруг рта. Канюс тем временем сидел с оружием в ванной в невменяемом состоянии. Позднее он заявил, что хотел покончить с собой. На теле Пехтелевой насчитали более сотни травм, ушибов, гематом и резаных ран. Судмедэксперт заключил, что девушка умерла не от какого-то конкретного удара, а от совокупности повреждений.
— Я хотел, чтобы настала тишина. Я не задумывался о ее страданиях. Она кричала, оскорбляла меня во время нашего конфликта. Наносить ей удары мне не нравилось. Когда наносил ей удары, мне не нравилось, что она кричала. Я хотел, чтобы она замолчала. О ее страданиях я не думал в это время, — давал показания Канюс.
В июле 2022 года суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако в 2023 году стало известно, что он подписал контракт и отправился на СВО.
Полицейских и диспетчеров, которые не отреагировали на вызовы соседей, признали виновными по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Их приговорили к условному наказанию на сроки от полутора до двух лет и временно лишили права занимать должности в правоохранительных органах.
Отрезанная грудь и вспоротый живот любовницы.
В Барнауле в октябре 2023 года подростки обнаружили изуродованное тело женщины в заброшенном доме. Жертвой оказалась 43-летняя Снежана З., которая, как выяснилось позднее, состояла в романтических отношениях со своим будущим убийцей — Павлом Волковым. Следствие установило, что в день убийства мужчина пригласил ее встретиться в заброшенном здании и распить спиртное. Однако между любовниками произошла ссора.
«Только после этого он меня отпустил»: убившая отца своих детей журналистка рассказала свою версию произошедшего.
СМИ сообщали, что Снежана якобы объявила о своем решении расстаться с Волковым, потому что у нее появился другой мужчина. Впрочем, знакомые погибшей в интервью говорили, что, вероятно, она не собиралась уходить к другому, а только желала вызвать у своего возлюбленного ревность. По их словам, Снежана была сильно влюблена в своего будущего убийцу. При этом сам Волков, встречаясь с ней, одновременно проживал с другой женщиной. Однако от ревности пострадала именно Снежана.
Мужчина задушил свою избранницу, отрезал ей грудь и вспорол живот, после чего спрятал останки в подполе дома. Части тела он забрал с собой и выбросил в реку. Спустя несколько дней после обнаружения тела Снежаны Волкова задержали. Известно, что ранее у него уже была судимость за убийство с особой жестокостью. После ареста мужчина пытался изобразить невменяемость, чтобы избежать строгого наказания. Выяснилось, что у него действительно есть проблемы с психическим здоровьем. Волкова направили на принудительное лечение.
От любви до смерти несколько часов.
Утром 11 июля 2022 года Роман Черников публично признался в любви к своей супруге Ирине. В тот же день он зарезал ее на парковке у дома. Трагедия произошла в Новосибирске.
По версии следствия, в день убийства между Романом и Ириной возник конфликт после того, как женщина заявила, что планирует развестись. Из-за этих слов мужчина набросился на супругу с ножом и нанес ей не менее 11 ударов. Все происходило на глазах двух малолетних детей пары.
Ирина начала жить с Романом вскоре после знакомства (по разным данным, оно произошло в 2017 или 2018 году). Девушка забеременела и после этого практически перестала общаться со старыми друзьями. Знакомые Ирины утверждали, что та страдала от побоев мужа. Девушка боялась, что он ее убьет, если она решится от него уйти. О том, что пара постоянно конфликтовала и побои в их семье не были редкостью, также заявляли соседи погибшей.
«Боюсь, что сможет сделать что-то страшное детям»: Маргарита Грачева — о жизни после трагедии и законе о домашнем насилии.
В 2023 году суд признал Черникова виновным в убийстве супруги и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Лес, жгуты и отрубленные руки.
История семьи Грачевых в свое время наделала много шума, так как неизбежно шокировала своей жестокостью.
Все началось в 2012 году, когда Маргарита и Дмитрий поженились. Тогда казалось, что в их союзе все идеально. Супруги Грачевы дважды стали родителями — в 2013-м и 2014-м. Однако, после того как Маргарита вышла из декретного отпуска, в семье начались скандалы. Дмитрий все чаще устраивал сцены ревности, подозревал жену в изменах, давил на нее психологически. В конечном итоге Маргарита решила подать на развод.
В ноябре 2017 года Дмитрий, который покинул их совместное жилье, но продолжал навещать детей и помогать супруге, вывез Маргариту в лес, угрожая ножом. Тогда, можно сказать, все обошлось. После случившегося женщина обратилась к участковому, но тот перезвонил только спустя 20 дней. По словам Маргариты, все, что он сделал, — поговорил с Дмитрием «чуть ли не на лавочке во дворе». Женщина считает, что после этого инцидента муж почувствовал безнаказанность.
Спустя месяц после угроз в адрес Маргариты мужчина вызвался ей помочь: она собиралась поехать в Кострому, а он предложил отвезти ее на своем авто. И увез… не в Кострому, а в лес.
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Там Грачев привязал супругу к дереву и истязал ее более часа, пытаясь выбить из нее признание в якобы произошедшей измене. Затем Дмитрий перетянул Маргарите руки жгутами и с помощью топора отрубил их, а после отвез девушку в больницу. Одну руку удалось спасти, но вместо правой пришлось установить бионический протез. Благодаря общественному резонансу и публикациям в СМИ Дмитрию не удалось избежать наказания. Его лишили родительских прав и свободы, приговорив к 14 годам колонии строгого режима.
Маргарита нашла в себе силы начать новую жизнь и вновь довериться мужчине. В 2019 году она вышла замуж за Максима Андрющенко, а в 2021 году родила от него сына. Весной 2024 года у пары на свет появилась дочь. Андрющенко рассказывал, что дети Маргариты от предыдущего брака называют его папой. Пара построила большой дом с панорамными окнами. Кажется, в жизни женщины наступила белая полоса. Однако она признавалась, что боится момента, когда Дмитрий выйдет на свободу. Когда бывший муж вез ее в больницу после страшных издевательств в лесу, то угрожал: мол, если Маргарита не дождется его из тюрьмы, он отомстит ей и ее матери.
Глаз вытек по пути в больницу.
В Сочи в начале 2024 года 41-летняя Ксения Душанова познакомилась с 46-летним Николаем Алиевым (настоящее имя мужчины — Рашид Мурад-Оглы). Поначалу Николай красиво за ней ухаживал, и их отношения постепенно начали развиваться. Однако счастье продлилось недолго. Когда женщина решилась уйти от возлюбленного, он проломил ей череп, сломал челюсть, руку, ребра и выбил глаз. Душанова выжила лишь чудом.
— Мы встречались три месяца, когда он в первый раз меня избил. Я снимала побои, писала заявление в полицию. После этого он просил прощения, клялся, что это случилось у него в первый раз, бес попутал. Он пошел вместе со мной к психологу, божился, что такого больше не произойдет, — призналась Душанова в беседе с «Вечерней Москвой».
Алиев взял ее жизнь под контроль: ограничил круг общения, проверял ее телефон, требовал, чтобы она всегда была на виду, даже когда ходит в туалет. Последней каплей стало то, что мужчина вновь поднял на Ксению руку. Точнее, он таскал ее за волосы по полу, но извиняться за это не стал, только сказал: «Ну я же тебя не ударил». После этого Ксения поняла, что находится в опасности.
Друзья помогли ей вывезти вещи из квартиры втайне от Алиева, пока тот проводил время в спортзале. В конце августа 2024 года женщине удалось окончательно сбежать от тирана. Через три недели после побега Душанова была вынуждена вернуться в Сочи по работе. Там ей пришлось прятаться у друзей и выходить на улицу только в их сопровождении: Алиев преследовал ее и утверждал, что она все равно «будет с ним вместе». Однако затем мужчина стал уверять, что начал другие отношения и забыл Ксению. Как только Алиев таким образом усыпил бдительность Ксении и ее близких, он совершил нападение.
Ранним утром 20 декабря мужчина проник в дом подруги его бывшей избранницы, нацепив на себя маску и халат, чтобы его не узнали. Когда Ксения увидела темный силуэт в комнате и окликнула, тот подлетел к ней и начал бить по голове. По словам Ксении, он изрубил ее глаз ключом в «мелкий салат» (позднее глаз вытек по дороге в больницу). Алиев продолжил наносить удары по всему телу женщины. Вероятно, затем он решил, что та мертва, потому что Ксения потеряла сознание. Мужчина схватил телефон и убежал. Выяснилось, что, несмотря на заранее спланированное и сфабрикованное алиби, а также наличие на нем халата и маски на лице, он допустил ошибку: приехал на расправу на своей машине. На следующее утро Алиева задержали.
— Мы с адвокатами предъявляем ему покушение на убийство, у нас достаточно доказательств, чтобы ему инкриминировали эту статью. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Но он написал заявление об участии в СВО, и Минобороны его приняло. Это меня очень пугает, потому что я считаю, что нашу страну должны защищать герои, а маньяки — сидеть в тюрьме, — рассказала «ВМ» Душанова.
Абьюзер может очаровать свою жертву до такой степени, что та не будет замечать его негативные черты. Но если ее близкие посмотрят на эти отношения со стороны, они смогут распознать тирана. Как вытащить близкого человека из абьюзивных отношений, выясняла «Вечерняя Москва».