«Я хотел, чтобы она замолчала»: страшные истории мужской мести из-за решения расстаться

Маргарита нашла в себе силы начать новую жизнь и вновь довериться мужчине. В 2019 году она вышла замуж за Максима Андрющенко, а в 2021 году родила от него сына. Весной 2024 года у пары на свет появилась дочь. Андрющенко рассказывал, что дети Маргариты от предыдущего брака называют его папой. Пара построила большой дом с панорамными окнами. Кажется, в жизни женщины наступила белая полоса. Однако она признавалась, что боится момента, когда Дмитрий выйдет на свободу. Когда бывший муж вез ее в больницу после страшных издевательств в лесу, то угрожал: мол, если Маргарита не дождется его из тюрьмы, он отомстит ей и ее матери.