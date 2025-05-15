Минобороны Венгрии ответило на сообщения о сбитом украинском беспилотнике

«Вопреки слухам, распространяемым в социальных сетях, Gripen были замечены в воздухе около Ньиредьхазы (город на северо-востоке Венгрии, вблизи границы с Украиной — ред.) не из-за беспилотников», — сообщило министерство. Цитату приводит РИА Новости. После этого истребители вернулись на базу в Кечкемете, расположенной в центральной части Венгрии. Министерство обороны страны подчеркивает, что безопасность воздушного пространства остается для них приоритетом.