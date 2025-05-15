Бойцы ВС РФ два месяца сидели в тылу ВСУ и остались незамеченными

«В целом, в тылу противника мы находились два месяца», — рассказал Вайс в беседе с РИА Новости. По его словам, задача боевой группы заключалась в том, чтобы проникнуть вглубь позиций противника, закрепиться и собирать информацию о силах и передвижениях ВСУ, не выдавая своего присутствия. Главное условие их задачи была крайняя близость к противнику — в пределах 50 метров, при этом бойцы ВС РФ не должны были открывать огонь, чтобы не выдать себя. Военный также отметил, что благодаря их работе многие российские подразделения были заранее предупреждены о перемещениях украинской техники.