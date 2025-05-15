В Омской области мужчина после застолья не узнал отца и смертельно ранил его ножом

Как сообщили в региональном управлении СК, инцидент произошёл вечером 12 мая. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время застолья он не узнал в пожилом человеке своего 77-летнего отца и решил, что в доме находится посторонний. Попытка «выгнать незнакомца» обернулась конфликтом, в ходе которого мужчина нанёс несколько ножевых ранений.