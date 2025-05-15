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В Омской области мужчина после застолья не узнал отца и смертельно ранил его ножом

В Омской области, в селе Усть-Ишим, возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя.

Источник: РИА "Новости"

Его подозревают в причастности к гибели собственного отца.

Как сообщили в региональном управлении СК, инцидент произошёл вечером 12 мая. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время застолья он не узнал в пожилом человеке своего 77-летнего отца и решил, что в доме находится посторонний. Попытка «выгнать незнакомца» обернулась конфликтом, в ходе которого мужчина нанёс несколько ножевых ранений.

На следующее утро, протрезвев, подозреваемый вызвал скорую и сообщил родственникам о случившемся. В настоящий момент подозреваемый задержан. Он уже дал первые показания, которые проверяются следствием.

Следственные органы направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.